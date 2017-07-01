Beşiktaş'a yakın haber kaynaklarının iddiasına göre; amatör şubelerde küçülmeye giden Beşiktaş Yönetimi, BJK TV'yi kapatma kararı aldı.

Amatör branşlarda küçülmeye giden ve adeta ikinci bir ‘Feda’ dönemine başlayan Beşiktaş’ın televizyon kanalı BJK TV’yi de kapatacağı iddia ediliyor.



Beşiktaş’a yakın haber kaynaklarının iddiasına göre kadın ve erkek voleybol ile kadın basketbol takımlarının faaliyetlerini dondurma kararı alan Beşiktaş Yönetimi, BJK TV’yi de 1 ay içinde kapatacak.



Kapatma kararına sebep olarak ise kanalın geçen yıl yaklaşık 5 milyon TL zarar etmiş olması gösteriliyor.



Skor'da yer alan habere göre, BJK TV’nin sadece önemli bir gelişme olduğu taktirde kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yayın yapacağı öğrenilirken Beşiktaş Yönetimi’nin amatör branşlardaki küçülme ve BJK TV ile ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacağı belirtildi.



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