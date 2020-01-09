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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölüm mü? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragman izle... Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?  

Bir Zamanlar Çukurova yeni yayın tarihi açıklandı... ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşamayacak. Yeni yıl tatili için ara veren dizide yeni bölüm fragmanı yayınlandı...

MEDYA 09.01.2020, 10:06 09.01.2020, 10:07
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölüm mü? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragman izle... Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?  

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizide Züleyha ve Müjgan aynı doğumhanede doğum yapar. Aynı zamanda sancısı tutan ikili acil hastaneye yetiştirilir fakat. Hastaneye ilk varan Müjgan, Yılmaz'ı Züleyha'nın yanında görür. Bebeklerinin geleceği belirsiz olan iki kadın zor anlar yaşar.Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

51. FRAGMAN İZLE


ulusal.com.tr

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