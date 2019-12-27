Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm tamamını izle...

Sabahattin ve Züleyha Dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duyar. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olur.

Müjgan duyduklarını kaldırmaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. kuruluş yıl dönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurovalıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olur. Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

FEKELİ VE YILMAZ İHALEYİ KAZANIYOR

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyanlar ile ortak olmak ister. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almak isterler. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrendiği bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanır.

50. BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Dizinin 51. bölümü Ocak'ın 3. haftasından itibaren yayınlanmaya başlanacak.