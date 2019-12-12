Bir Zamanlar Çukurova'da 48. bölümde neler olacak? Yeni fragman yayınlandı

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 48. bölümüyle ATV'de ekrana gelecek. İkinci sezonda da devam eden dizi heyecan dolu sahneleriyle bu akşam da seyirci karşısına çıkacak.

Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ile Fekeli'nin aşkları ön planda olacak. Züleyha'nın tehditleri ve Fekeli'nin ısrarlarıyla köşeye sıkışan Hünkar, durumu Demir'in öğrenmesiyle konaktan gidiyor. Demir'in tepkisi bu ilişkiye ne olacak? Fekeli'nin oğlu olarak gördüğü Yılmaz'ın beklenmedik tepkisi Fekeli'nin evlilik kararını etkileyecek mi? Hünkar ile Fekeli'nin aşk karmaşası arasında Züleyha ve Yılmaz'ın buluşması Müjgan'la Züleyha'yı tekrar karşı karşıya getirecek.