Biz Böyleyiz filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Biz Böyleyiz fragman izle... Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu...

Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra'nın paylaştığı, Avşar Film ve AC Film’in yapımcılığını üstlendiği Biz Böyleyiz filmi bugün vizyona girdi.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU

Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişlinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

BİZ BÖYLEYİZ FRAGMAN



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