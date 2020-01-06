Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ne? Bu akşam ilk kez ekranlara gelecek olan Bizim İçin Şampiyon oyuncu kadrosunda kimler var? Bugün hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam FOX ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ne? Saat kaçta ekranlara gelecek? Bizim İçin Şampiyon kadrosunda kimler var? Bizim İçin Şampiyon gerçek hikayeden mi uyarlanma? Bizim İçin Şampiyon fragman izle...
Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılmaktadır. Bu akşam FOX TV'de saat 20:00'de TV'de ilk kez ekranlara gelecek.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU
Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCU KADROSU
Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Sibel Taşçıoğlu, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan, Erdem Akakçe, Sekvan Serinkaya
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FRAGMAN
ulusal.com.tr
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