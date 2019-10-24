Blu TV'de ekrana gelen Behzat Ç. bitiyor mu?

Yeni sezon çekimlerinin devam etmediği öne sürülen Behzat Ç.’de açmaz devam ediyor. Dizinin karakterleri yeni sezona devam edilmeyeceğini söylerken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uzun bir sürenin ardından Blu TV’de yeniden yayınlanmaya başlayan ünlü dizi Behzat Ç.’nin devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmalar devam ediyor. Dizide Behzat’ın ağabeyi rolünü oynayan Ege Aydan, bugün Instagram hesabından yeni sezonun vaktini soran bir takipçisine, “Proje durdu ne yazık ki anlaşamadılar” şeklinde yanıt verdi. Aydan, yorumunu kısa süre sonra sildi.

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göreyse, dizide ‘Ercüment Çözer’ karakterini canlandıran Nejat İşler, ardından da başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun “Ben artık projede yokum” dediği öğrenildi. Erdal Beşikçioğlu’nun bu kararının ekipte şok etkisi yarattığı konuşuluyor.

Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu’nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi. Erdal Beşikçioğlu’nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye mi çalışılacağı ya da onsuz mu yola devam edileceği ise büyük merak konusu oldu.

Öte yandan, dizide ‘Hayalert’ karakterini oynayan İnanç Konukçu’ya ait olduğu iddia edilen bir hesaptan da dizinin önümüzdeki dönem devam etmeyeceği bildirildi.

BluTV yetkililerinden CEO Aydın Doğan Yalçındağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin devam edeceğini açıklamıştı.