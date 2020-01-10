Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Film saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarına gelecek olan filmde ünlü isim Dwayne Johnson başrol oynuyor. Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir? Jumanji: Vahşi Orman filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
MEDYA 10.01.2020, 14:34
2017 yapımlı filmde; dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarının düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji’nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.
JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FRAGMAN
JUMANJI: VAHŞİ ORMAN OYUNCU KADROSU
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas
ulusal.com.tr
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