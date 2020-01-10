Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Film saat kaçta yayınlanacak?

2017 yapımlı filmde; dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarının düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji’nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN FRAGMAN

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas



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