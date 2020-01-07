Bu akşam Kanal D'de ekranlara gelecek olan yabancı film Max Steel'in konusu ne? Süper kahraman filmi olan Max Steel'in oyuncu kadrosunda kimler var? 

Bu akşam 22:45'te Kanal D ekranlarına gelecek olan Max Steel filmi 2017 yılında vizyona girdi. Aksiyon ve macera türünde olan filmin yönetmenliğini Stewart Hendler yapıyor.

MAX STEEL KONUSU

Max McGrath ergenlik çağında olan bir gençtir. Tüm hayatı normal ilerlerken günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşir ve arkadaş olurlar.

Birlikte çalışarak birbirlerini eğitirler ve güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilinin şimdi el ele vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını da çözmeleri gerekir.

MAX STEEL OYUNCU KADROSU

Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle, Phillip DeVona

MAX STEEL FRAGMAN

ulusal.com.tr

