Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan Jurassic World filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Jurassic World saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam 20:00'de Kanal D ekranlarına gelecek olan Jurassic World filmin 2015 yapımlı bilim kurgu, aksiyon, gerilim ve macera türlerini içinde barındırıyor. Jurassic World oyuncu kadrosunda kimler var? Jurassic World fragman izle...
Jurassic World, Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı ABD bilim kurgu macera filmi. Jurassic Park serisinin dördüncü filmidir. Senaryosu Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connolly ve Trevorrow tarafından yazıldı.
JURASSIC WORLD KONUSU
John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.
JURASSIC WORLD FRAGMAN
JURASSIC WORLD OYUNCU KADROSU
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Katie McGrath, Ty Simpkins, Nick Robinson Lauren Lapkus, Omar Sy...
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P