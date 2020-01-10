Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak Taksi 5 filminin oyuncu kadrosu ve konusu... Taksi 5 saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarına gelecek olan Fransız filmi Taksi 5'in oyuncu kadrosunda kimler var? Taksi 5 filminin konusu ne? Taksi 5 fragman izle...
MEDYA 10.01.2020, 15:06
Parisli süper bir polis olan Sylvain Marot, aynı zamanda olağanüstü bir şofördür. Sylvain, eski emniyet müdürü şimdi ise Marsilya Belediye Başkanı olan Gibert tarafından, güçlü Ferrarilerle büyük bir soygun düzenleyen İtalyan Çetesini yakalamak için görevlendirilir. Fakat görevini yerine getirmek için, Marsilya’daki en kötü VTC sürücüsü olan ünlü taksi şoförü Daniel Morales’in yeğeni Eddy Maklouf ile çalışmak zorunda kalır.
TAKSİ 5 FRAGMAN
TAKSİ 5 OYUNCU KADROSU
Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia, Edouard Montoute
ulusal.com.tr
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