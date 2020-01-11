Bu akşam Show'da yayınlanacak olan İntikam filminin konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İntikam saat kaçta? 

Bu akşam Show TV'de 20:00'de yayınlanacak olan İntikam filmi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için 00:15'te tekrar yayınlanacak olan film Jackie Chan'le birlikte izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşatacak.

İNTİKAM FİLMİ KONUSU

Restoran sahibi olan Quan(Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den(Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

İNTİKAM FİLMİ FRAGMAN

İNTİKAM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley, Ray Fearon, Rory Fleck-Byrne, Michael McElhatton, Charlie Murphy



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