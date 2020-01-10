Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Her Şey Mümkün filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Yetkin Dikiciler ve Azra Akın'ın oynadığı film saat kaçta yayınlanacak?
Bu akşam 20:00'de Show TV'de yayınlanacak olan Her Şey Mümkün filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Başrollerinde Yetkin Dikinciler, Azra Akın...
MEDYA 10.01.2020, 14:09
2017 yılında vizyona giren filmde; zengin bir iş insanı, sevgilisiyle birlikte yakalandığı fotoğraflarla şantaja maruz kalınca başka bir çare bulmak zorunda kalır. Bu da, tesadüfen varlığından haberdar olduğu, kendisine ikiz gibi benzeten, piyangoyu kazanıp tüm eski hayatını geride bırakmış tesisatçı İbrahim ile yer değişmesi olur. Ancak güzel sevgilisinin bu kopyaya aşık olması üzerine işler kontrolden çıkacaktır.
HER ŞEY MÜMKÜN FRAGMAN
HER ŞEY MÜMKÜN OYUNCU KADROSU
Yetkin Dikinciler, Levent Ülgen, Mehtap Bayri, Azra Akın
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