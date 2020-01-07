Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Çin Seddi filminin konusu ne? Çin Seddi oyuncu kadrosunda kimler var? 

Bu akşam 20:00'de Star TV'de yayınlanacak olan 2016 yapımlı Çin Seddi filmi aksiyon türünde. Yönetmenliğini Zhang Yimou üstlenmiştir. Matt Damon gibi aktörler ise başroldedir. Film, savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'nde yaptığı savaşı anlatır.

Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor. Matt Damon da günü kurtarmak için savaşan karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

ÇİN SEDDİ FRAGMAN

OYUNCU KADROSU

Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau



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