Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Çiçero filminin konusu nedir? Çiçero oyuncu kadrosunda kimler var? Çiçero hangi kanalda?
Bu akşam saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak olan Çiçero filmi TV'de ilk kez yayınlanacak. Çiçero filminin konusu nedir? Çiçero filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Çiçero, yönetmenliğini Serdar Akar'ın gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı biyografik drama filmidir. II. Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan ve "Çiçero" lakabıyla tanınan Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan filmin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer almaktadır.Film gerçek bir hayat öyküsünden uyarlamadır.
Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu ediyor. İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.
ÇİÇERO FRAGMAN
ÇİÇERO OYUNCU KADROSU
Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban, Gözde Kansu, Mehmet Ali Kaptanlar, Çiğdem Selışık Onat, Mehmet Ulay, Tamer Levent, Açelya Özcanlar, Murat Garibağaoğlu, Levent Ülgen, Mehmet Esen, Selen Öztürk
ulusal.com.tr
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