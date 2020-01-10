Bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak Warcraft filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Warcraft konusu ne? Film saat kaçta başlayacak?

Bu akşam yayınlanacak olan Warcraft filminin yönetmenliğini Duncan Jones yapıyor. Orklar ve insanlar arasındaki mücadeleyi konu alan film, büyük bir oyuncu kitlesi bulunan, efsanevi bilgisayar oyunu Warcraft’ın uyarlamasına ait.

Azeroth gezegenindeki insan düzeni tehdit altındadır, nitekim Draenor'da yaşayan orklar, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Kara Geçit'ten geçerek insanların dünyasına gelmeye başlarlar. İnsanların önderi Anduin Lothar ve orkların önderi Durotan, her iki halkın geleceğini belirleyecek bir noktaya geleceklerdir.

WARCRAFT FRAGMAN

WARCRAFT OYUNCU KADROSU

Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton



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