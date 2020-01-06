Bu akşam TV8'de ne yayınlanacak? TV8'de bu akşam ne var?
6 Ocak Pazartesi yayında ne var? TV8'de bu akşam ne yayınlanacak? O Ses Türkiye'nin hangi bölümü yayınlanacak?
MEDYA 06.01.2020, 14:04
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)
08:00 8'de Bugün(Canlı)
09:30 Gel Konuşalım(Canlı)
12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)
12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)
19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2018
00:15 Doya Doya Moda(Tekrar)
02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
ulusal.com.tr
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