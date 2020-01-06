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Bu akşam TV8'de ne yayınlanacak? TV8'de bu akşam ne var? 

6 Ocak Pazartesi yayında ne var? TV8'de bu akşam ne yayınlanacak? O Ses Türkiye'nin hangi bölümü yayınlanacak?

MEDYA 06.01.2020, 14:04
Bu akşam TV8'de ne yayınlanacak? TV8'de bu akşam ne var? 

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)

08:00 8'de Bugün(Canlı)

09:30 Gel Konuşalım(Canlı)

12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)

12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)

19:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2018

00:15 Doya Doya Moda(Tekrar)

02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

ulusal.com.tr

#tv8 yayın akışı #TV8 de bu akşam ne var #Doya Doya Moda yeni bölüm mü #O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2018
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