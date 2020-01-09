Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Deliormanlı filminin konusu nedir? Deliormanlı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Deliormanlı Sarp Levendoğlu, Birce Akalay...

2016 yılında vizyona giren Deliormanlı bu akşam TV8'de 21:00'de ekranlara gelecek. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay'ın paylaştığı filmde bir boksörün hayatı anlatılıyor. Filmin yönetmenliğini Murat Şeker, senaristliğini ise Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından yazılmıştır.

DELİORMANLI FİLMİNİN KONUSU

Lakabı "Deliormanlı" olan Savaş Türkyılmaz, Avrupa Şampiyonluğunu alan milli bir boksördür.

Eşinin ölümüyle mesleğini ve eski çevresini terk eden Deliormanlı, annesinin hastalığıyla tekrar hayata ve ringlere dönmek zorunda kalır. Annesinin tedavisi için maçlardan para kazanmak isteyen Deliormanlı'nın yolu Hülya Yiğit ile kesişir. Hülya, Deliormanlı'yı merak eden bir gazetecidir. Bir süre sonra bir menajere ve bir mafya babasına karşı duracaklardır.

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DELİORMANLI OYUNCU KADROSU

Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun, Danny Williams, Sema Poyraz, Yücel Erten, Hakan Bilgin, Murat Serezli

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