Bu program başka! Kadın haklarını kadınlar konuştu
Ulusal Kanal'da Deniz Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan Ulusal Özel programında 'kadın hakları" konusu tartışıldı.
MEDYA 10.12.2019, 14:57
Deniz Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan programın konukları ATABE GYY Şule Perinçek, Av. Filiz Karaman, Av.Özgecan Sırma, Psk. Eda Öztürk oldu.
Programda birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu:
*Türkiye'de kadın hakları
*6284 sayılı kanunun önemi
*Şiddeti doğuran nedenler
*Açık cezaevi sistemi
*Kadına şiddet ile ceza yasası tartışmaları
*Medya şiddeti normalleştiriyor mu?
*Türkiye'de Feminizm algısı *
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