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Bu program başka! Kadın haklarını kadınlar konuştu

Ulusal Kanal'da Deniz Çağlayan'ın sunumuyla yayınlanan Ulusal Özel programında 'kadın hakları" konusu tartışıldı.

MEDYA 10.12.2019, 14:57
Bu program başka! Kadın haklarını kadınlar konuştu

Deniz Çağlayan'ın sunumuyla  yayınlanan programın konukları ATABE GYY Şule Perinçek, Av. Filiz Karaman,  Av.Özgecan Sırma, Psk. Eda Öztürk oldu.

Programda birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu:

*Türkiye'de kadın hakları
*6284 sayılı kanunun önemi 
*Şiddeti doğuran nedenler 
*Açık cezaevi sistemi 
*Kadına şiddet ile ceza yasası tartışmaları
*Medya şiddeti normalleştiriyor mu?
*Türkiye'de Feminizm algısı *

#ulusal kanal #Deniz çağlayan #ulusal özel #şule perinçek #Filiz Karaman #Özgecan Sırma #Eda Öztürk
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