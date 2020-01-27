Bugün ATV'nin yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında ne olacak? Bu akşam ATV'de ne yayınlanacak?
Bugün ATV'de ne olacak? 27 Ocak Pazartesi günü ATV'de ne olacak? Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam...
MEDYA 27.01.2020, 14:41
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma(376. bölüm)
16:20 Esra Erol'da
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?(Yeni Bölüm)
00:20 Son Durak(Yabancı Sinema)
01:20 Kara Ekmek
04:40 Beyaz Gelincik
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