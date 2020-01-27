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Bugün ATV'nin yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında ne olacak?  Bu akşam ATV'de ne yayınlanacak?

Bugün ATV'de ne olacak? 27 Ocak Pazartesi günü ATV'de ne olacak? Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam...

MEDYA 27.01.2020, 14:41
Bugün ATV'nin yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi ATV ekranlarında ne olacak?  Bu akşam ATV'de ne yayınlanacak?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma(376. bölüm)

16:20 Esra Erol'da

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?(Yeni Bölüm)

00:20 Son Durak(Yabancı Sinema)

01:20 Kara Ekmek

04:40 Beyaz Gelincik


ulusal.com.tr

#atv #27 Ocak Pazartesi ATV #atv yayın akışı
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