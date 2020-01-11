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Bugün ATV yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi ATV'de ne var? Bu akşam ATV'de ne var?

11 Ocak Cumartesi akşamı ATV yayın akışında neler var? ATV cumartesi akşamı ne yayınlanacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster...

MEDYA 11.01.2020, 12:12
Bugün ATV yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi ATV'de ne var? Bu akşam ATV'de ne var?

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Jumanji: Vahşi Orman(Yabancı Sinema)

12:15 Bir Zamanlar Çukurova(49. bölüm)

15:40 Bir Zamanlar Çukurova(50. bölüm)

19:00  Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?(Yeni Bölüm)

00:20 Yarından Sonra(Yabancı Sinema)

02:40 Aşk ve Mavi

05:10 Seviyor Sevmiyor


ulusal.com.tr

#atv yayın akışı #atv 11 ocak #atv cumartesi #Bu akşam ATV
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