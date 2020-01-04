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Bugün ATV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi ATV'de ne var?

4 Ocak Cumartesi akşamı ATV yayın akışında neler var? ATV cumartesi akşamı ne yayınlanacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster...

MEDYA 04.01.2020, 12:00 04.01.2020, 12:00
Bugün ATV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi ATV'de ne var?

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(153. Bölüm)

12:15 Şansımı Seveyim - Yerli Sinema 

15:30 Hercai(27. Bölüm)

19:00  Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde - Yabancı Sinema

02:50 Aşk ve Mavi

05:20 Seviyor Sevmiyor


ulusal.com.tr

#atv yayın akışı #4 Ocakta ATV #4 Ocak ATV yayın akışı
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