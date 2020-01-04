Bugün ATV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi ATV'de ne var?
4 Ocak Cumartesi akşamı ATV yayın akışında neler var? ATV cumartesi akşamı ne yayınlanacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster...
MEDYA 04.01.2020, 12:00 04.01.2020, 12:00
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(153. Bölüm)
12:15 Şansımı Seveyim - Yerli Sinema
15:30 Hercai(27. Bölüm)
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde - Yabancı Sinema
02:50 Aşk ve Mavi
05:20 Seviyor Sevmiyor
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