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Bugün ATV yayın akışı... 6 Ocak ATV ekranlarında ne olacak?  ATV bu akşam ne yayınlanacak?

Bugün ATV'de ne olacak? 6 Ocak Pazartesi günü ATV'de ne olacak? Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı, Beni Bırakma...

MEDYA 06.01.2020, 13:30
Bugün ATV yayın akışı... 6 Ocak ATV ekranlarında ne olacak?  ATV bu akşam ne yayınlanacak?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma(361. bölüm)

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı(Yabancı Sinema)

02:45 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı(Yabancı Sinema)

01:15 Son Durak

02:15 Aşk ve Mavi

05:15 Seviyor Sevmiyor


ulusal.com.tr

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