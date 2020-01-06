Bugün ATV yayın akışı... 6 Ocak ATV ekranlarında ne olacak? ATV bu akşam ne yayınlanacak?
Bugün ATV'de ne olacak? 6 Ocak Pazartesi günü ATV'de ne olacak? Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı, Beni Bırakma...
MEDYA 06.01.2020, 13:30
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma(361. bölüm)
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı(Yabancı Sinema)
02:45 Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı(Yabancı Sinema)
01:15 Son Durak
02:15 Aşk ve Mavi
05:15 Seviyor Sevmiyor
ulusal.com.tr
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