Bugün ATV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Hercai yeni bölüm mü?
10 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün ATV'de hangi film var?
MEDYA 10.01.2020, 14:37
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma(365. bölüm)
16:20 Esra Erol'da
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Jumanji: Vahşi Orman(Yabancı Sinema)
22:30 Hercai(27. bölüm)
01:50 Son Durak
02:50 Aşk ve Mavi
05:10 Seviyor Sevmiyor
ulusal.com.tr
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