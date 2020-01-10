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Bugün ATV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Hercai yeni bölüm mü?

10 Ocak Cuma günü ATV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün ATV'de hangi film var?

MEDYA 10.01.2020, 14:37
Bugün ATV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Hercai yeni bölüm mü?

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma(365. bölüm)

16:20 Esra Erol'da

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Jumanji: Vahşi Orman(Yabancı Sinema)

22:30 Hercai(27. bölüm)

01:50 Son Durak

02:50 Aşk ve Mavi

05:10 Seviyor Sevmiyor


ulusal.com.tr

#atv #atv yayın akışı #atvde bu akşam
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