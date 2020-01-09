Bugün ATV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm mü?
9 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün ATV'de hangi diziler var?
MEDYA 09.01.2020, 12:43
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma(364. bölüm)
16:20 Esra Erol'da
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kara Kule(Yabancı Sinema)
21:55 Bir Zamanlar Çukurova(50. bölüm)
01:10 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02:20 Aşk ve Mavi
04:50 Seviyor Sevmiyor
ulusal.com.tr
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