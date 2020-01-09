banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Bugün ATV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm mü?

9 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün ATV'de hangi diziler var?

MEDYA 09.01.2020, 12:43
Bugün ATV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe ATV yayın akışı... Bu akşam ATV'de ne var? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm mü?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma(364. bölüm)

16:20 Esra Erol'da

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber 

20:00 Kara Kule(Yabancı Sinema)

21:55 Bir Zamanlar Çukurova(50. bölüm)

01:10 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:20 Aşk ve Mavi

04:50 Seviyor Sevmiyor


ulusal.com.tr

#atv yayın akışı #Bu akşam ATV #9 Ocak Perşembe ATV yayın akışı #Bir Zamanlar Çukurova
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P