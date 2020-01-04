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Bugün FOX TV yayın akışı... 4 Ocak'ta FOX TV'de ne var?

4 Ocak FOX TV kanalında ekranlarda ne olacak? FOX TV Cumartesi akşamı yayın akışı...

MEDYA 04.01.2020, 11:57 04.01.2020, 11:57
Bugün FOX TV yayın akışı... 4 Ocak'ta FOX TV'de ne var?

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu(Canlı)

11:15 Memet Özer ile Mutfakta(Yeni Bölüm)

12:15 Hababam Sınıfı Askerde

14:15 Yasak Elma

16:45 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kafalar Karışır(TV'de İlk)

22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

00:15 Kafalar Karışık

02:00 Kadın

04:15 Aşk Yeniden

06:00 Ferhat ile Şirin(Alt Yazılı)


ulusal.com.tr

#FOX TV yayın akışı #4 Ocak FOX #Kafalar Karışık #Hababam Sınıfı Üç Buçuk
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