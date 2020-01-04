Bugün FOX TV yayın akışı... 4 Ocak'ta FOX TV'de ne var?
4 Ocak FOX TV kanalında ekranlarda ne olacak? FOX TV Cumartesi akşamı yayın akışı...
MEDYA 04.01.2020, 11:57 04.01.2020, 11:57
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu(Canlı)
11:15 Memet Özer ile Mutfakta(Yeni Bölüm)
12:15 Hababam Sınıfı Askerde
14:15 Yasak Elma
16:45 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kafalar Karışır(TV'de İlk)
22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
00:15 Kafalar Karışık
02:00 Kadın
04:15 Aşk Yeniden
06:00 Ferhat ile Şirin(Alt Yazılı)
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