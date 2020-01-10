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Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma FOX TV yayın akışı..

10 Ocak Cuma günü FOX TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün FOX TV'de hangi film var?

MEDYA 10.01.2020, 16:05
Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma FOX TV yayın akışı..

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)

14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)

20:00 Çiçero(TV'de İlk)

22:45 Git Başımdan

00:45 Bayram Abi

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal'la Sofrada

05:45 İnadına Aşk


ulusal.com.tr

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