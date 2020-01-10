Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma FOX TV yayın akışı..
10 Ocak Cuma günü FOX TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün FOX TV'de hangi film var?
MEDYA 10.01.2020, 16:05
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)
12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)
14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)
20:00 Çiçero(TV'de İlk)
22:45 Git Başımdan
00:45 Bayram Abi
02:45 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal'la Sofrada
05:45 İnadına Aşk
ulusal.com.tr
9°
parçalı az bulutlu
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