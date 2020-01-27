Bugün FOX yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi FOX TV'de ne var?
27 Ocak Pazartesi FOX TV kanalında ekranlarda ne olacak? FOX TV Pazartesi akşamı yayın akışı...
MEDYA 27.01.2020, 15:29
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)
12:15 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)
19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber(Canlı)
20:00 Yasak Elma(Yeni Bölüm)
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi(Yeni Bölüm)
00:15 Pamuk Prens(Yabancı Film)
03:00 Zümrüdüanka(Tekrar)
05:30 İnadına Aşk(Tekrar)
ulusal.com.tr
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P