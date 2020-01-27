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Bugün FOX yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi FOX TV'de ne var?

27 Ocak Pazartesi FOX TV kanalında ekranlarda ne olacak? FOX TV Pazartesi akşamı yayın akışı...

MEDYA 27.01.2020, 15:29
Bugün FOX yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi FOX TV'de ne var?

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12:15 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)

19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber(Canlı) 

20:00 Yasak Elma(Yeni Bölüm)

00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi(Yeni Bölüm)

00:15 Pamuk Prens(Yabancı Film)

03:00 Zümrüdüanka(Tekrar)

05:30 İnadına Aşk(Tekrar)


ulusal.com.tr

#Fox #fox yayın akışı
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