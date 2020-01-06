Bugün FOX yayın akışı... 6 Ocak'ta FOX TV'de ne var?
6 Ocak Pazartesi akşamı FOX TV'nin yayın akışında neler var? Temizlik Benim İşim yeni bölüm, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm, TV'de ilk Bizim İçin Şampiyon...
MEDYA 06.01.2020, 09:46
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)
12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)
14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)
20:00 Bizim İçin Şampiyon(TV'de İlk)
22:45 Maskeli Beşler Irak(Yerli Film)
00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi(Yeni Bölüm)
01:45 Temizlik Benim İşim
03:30 Zuhal Topal'la Sofrada
05:47 İnadına Aşk
ulusal.com.tr
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