banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Bugün FOX yayın akışı... 6 Ocak'ta FOX TV'de ne var?

6 Ocak Pazartesi akşamı FOX TV'nin yayın akışında neler var? Temizlik Benim İşim yeni bölüm, Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm, TV'de ilk Bizim İçin Şampiyon...

MEDYA 06.01.2020, 09:46
Bugün FOX yayın akışı... 6 Ocak'ta FOX TV'de ne var?

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)

14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)

20:00 Bizim İçin Şampiyon(TV'de İlk)

22:45 Maskeli Beşler Irak(Yerli Film)

00:45 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi(Yeni Bölüm)

01:45 Temizlik Benim İşim

03:30 Zuhal Topal'la Sofrada

05:47 İnadına Aşk


ulusal.com.tr

#fox yayın akışı #6 Ocak FOX TV #foxta bu akşam ne var #bizim için şampiyon #Temizlik Benim İşim #Zuhal Topalla Sofrada
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P