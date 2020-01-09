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Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe FOX TV yayın akışı... Bu akşam Mucize Doktor'un yeni bölümü var mı?

9 Ocak Perşembe günü FOX TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün FOX TV'de hangi diziler var? Bu akşam Mucize Doktor yeni bölüm mü?

MEDYA 09.01.2020, 15:01
Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe FOX TV yayın akışı... Bu akşam Mucize Doktor'un yeni bölümü var mı?

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)

12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)

14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)

20:00 Mucize Doktor(Yeni Bölüm)

00:15 Yasak Elma(Alt Yazılı)

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal'la Sofrada

06:00 İnadına Aşk


ulusal.com.tr

#Fox #9 Ocak Perşembe FOX yayın akışı #Bu akşam FOX TV #mucize doktor yeni bölüm
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