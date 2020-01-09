Bugün FOX TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe FOX TV yayın akışı... Bu akşam Mucize Doktor'un yeni bölümü var mı?
9 Ocak Perşembe günü FOX TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün FOX TV'de hangi diziler var? Bu akşam Mucize Doktor yeni bölüm mü?
MEDYA 09.01.2020, 15:01
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat(Canlı)
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün(Canlı)
12:15 Şevkat Yerimdar(Alt Yazılı)
14:00 Temizlik Benim İşim(Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada(Yeni Bölüm)
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber(Canlı)
20:00 Mucize Doktor(Yeni Bölüm)
00:15 Yasak Elma(Alt Yazılı)
02:45 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal'la Sofrada
06:00 İnadına Aşk
ulusal.com.tr
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