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Bugün Kanal D yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak?

Kanal D 11 Ocak Cumartesi günü yayın akışında neler var? Arda'nın Mutfağı yeni bölüm mü? Jurassic World...

MEDYA 11.01.2020, 12:18
Bugün Kanal D yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak?

07:00 Akasya Durağı(Tekrar)

09:45 Magazin D Cumartesi(Canlı)

13:00 Arda'nın Mutfağı(Yeni Bölüm)

14:00 Son Moda(Yeni Sezon)

15:00 Çok Güzel Hareketler 2(Tekrar)

16:30 Çarkıfelek(Yeni Bölüm)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu(Canlı)

20:00 Jurassic World(Yabancı Sinema)

22:30 Zalim İstanbul(Tekrar)

01:30 Jurassic World(Yabancı Sinema)(Tekrar)

03:30 Kuzey Güney(Tekrar)

04:45 Müzik Arası

ulusal.com.tr

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