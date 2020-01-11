Bugün Kanal D yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi Kanal D ekranlarında ne olacak?
Kanal D 11 Ocak Cumartesi günü yayın akışında neler var? Arda'nın Mutfağı yeni bölüm mü? Jurassic World...
MEDYA 11.01.2020, 12:18
07:00 Akasya Durağı(Tekrar)
09:45 Magazin D Cumartesi(Canlı)
13:00 Arda'nın Mutfağı(Yeni Bölüm)
14:00 Son Moda(Yeni Sezon)
15:00 Çok Güzel Hareketler 2(Tekrar)
16:30 Çarkıfelek(Yeni Bölüm)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu(Canlı)
20:00 Jurassic World(Yabancı Sinema)
22:30 Zalim İstanbul(Tekrar)
01:30 Jurassic World(Yabancı Sinema)(Tekrar)
03:30 Kuzey Güney(Tekrar)
04:45 Müzik Arası
ulusal.com.tr
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