Bugün Kanal D yayın akışı... 27 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak? 27 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranlarında hangi dizi yayınlanacak?
Bu akşam Kanal D'de ne var? Gelinim Mutfakta yeni bölüm, Zalim İstanbul yeni bölüm mü? 27 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranları...
MEDYA 27.01.2020, 14:46
06:15 Akasya Durağı(Tekrar)
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)
12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)
16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)
18:45 Kanal D Haber (Canlı)
20:00 Zalim İstanbul(Yeni Bölüm)
00:15 Kaçak Kız(Yabancı Film)
02:00 Kaçak Kız(Yabancı Film)(Tekrar)
03:30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
05:15 İkizler Memo-Can(Tekrar)
ulusal.com.tr
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