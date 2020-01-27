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Bugün Kanal D yayın akışı... 27 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak? 27 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranlarında hangi dizi yayınlanacak?

Bu akşam Kanal D'de ne var? Gelinim Mutfakta yeni bölüm, Zalim İstanbul yeni bölüm mü? 27 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranları...

MEDYA 27.01.2020, 14:46
Bugün Kanal D yayın akışı... 27 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak? 27 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranlarında hangi dizi yayınlanacak?

06:15 Akasya Durağı(Tekrar)

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)

12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)

16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)

18:45 Kanal D Haber (Canlı)

20:00 Zalim İstanbul(Yeni Bölüm)

00:15 Kaçak Kız(Yabancı Film)

02:00 Kaçak Kız(Yabancı Film)(Tekrar)

03:30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

05:15 İkizler Memo-Can(Tekrar)


ulusal.com.tr

#kanal d #kanal d yayın akışı #27 Ocak Kanal D
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