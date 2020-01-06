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Bugün Kanal D yayın akışı... 6 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak?  

6 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranlarında hangi filmler yayınlanacak? Yabancı film Kod Adı:Olympus, Gelinim Mutfakta yeni bölüm, Zalim İstanbul yeni bölüm mü?

MEDYA 06.01.2020, 13:19
Bugün Kanal D yayın akışı... 6 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak?  

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)

12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)

16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)

18:45 Kanal D Haber (Canlı)

20:00 Kod Adı:Olympus(Yabancı Sinema)

22:30 Zalim İstanbul(Tekrar)

01:30 Kod Adı:Olympus

03:30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)


ulusal.com.tr

#kanal d yayın akışı #6 Ocak Kanal D #kanal d de bu akşam ne var #Kod Adı:Olympus #gelinim mutfakta
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