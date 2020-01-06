Bugün Kanal D yayın akışı... 6 Ocak Kanal D ekranlarında ne olacak?
6 Ocak Pazartesi günü Kanal D ekranlarında hangi filmler yayınlanacak? Yabancı film Kod Adı:Olympus, Gelinim Mutfakta yeni bölüm, Zalim İstanbul yeni bölüm mü?
MEDYA 06.01.2020, 13:19
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)
12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)
16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)
18:45 Kanal D Haber (Canlı)
20:00 Kod Adı:Olympus(Yabancı Sinema)
22:30 Zalim İstanbul(Tekrar)
01:30 Kod Adı:Olympus
03:30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
ulusal.com.tr
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