Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölüm mü?
10 Ocak Cuma günü Kanal D ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Kanal D'de hangi film var? Arka Sokaklar yeni bölüm mü?
MEDYA 10.01.2020, 14:45
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran(Yeni Bölüm)
09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)
12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)
16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)
18:45 Kanal D Haber (Canlı)
20:00 Arka Sokaklar(Tekrar)
23:15 Taksi 5(Yabancı Film)
01:15 Taksi 5(Yabancı Film)(Tekrar)
05:30 İkizler Memo-Can(Tekrar)
ulusal.com.tr
9°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P