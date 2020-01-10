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Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölüm mü? 

10 Ocak Cuma günü Kanal D ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Kanal D'de hangi film var? Arka Sokaklar yeni bölüm mü? 

MEDYA 10.01.2020, 14:45
Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölüm mü? 

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran(Yeni Bölüm)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)

12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)

16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)

18:45 Kanal D Haber (Canlı)

20:00 Arka Sokaklar(Tekrar)

23:15 Taksi 5(Yabancı Film)

01:15 Taksi 5(Yabancı Film)(Tekrar)

05:30 İkizler Memo-Can(Tekrar)


ulusal.com.tr

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