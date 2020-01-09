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Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de hangi film var? 

9 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Kanal D'de hangi film var? Recep İvedik 2 saat kaçta?

MEDYA 09.01.2020, 13:28
Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de hangi film var? 

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran(Yeni Bölüm)

09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)

12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)

16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)

18:45 Kanal D Haber (Canlı)

20:00 Recep İvedik 2(Yabancı Sinema)

22:00 Recep İvedik 2(Tekrar)

00:30 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti(Yeni Bölüm)

01:45 Hekimoğlu(Tekrar)

03:45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)


ulusal.com.tr

#kanal d #kanal d yayın akışı #9 Ocak Perşembe Kanal D #Recep İvedik 2
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