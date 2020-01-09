Bugün Kanal D yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı... Bu akşam Kanal D'de hangi film var?
9 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Kanal D'de hangi film var? Recep İvedik 2 saat kaçta?
MEDYA 09.01.2020, 13:28
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel(Yeni Bölüm)
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran(Yeni Bölüm)
09:00 Neler Oluyor Hayatta?(Canlı)
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa(Canlı)
12:30 Gelinim Mutfakta(Yeni Bölüm)
16:15 Arka Sokaklar(Tekrar)
18:45 Kanal D Haber (Canlı)
20:00 Recep İvedik 2(Yabancı Sinema)
22:00 Recep İvedik 2(Tekrar)
00:30 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti(Yeni Bölüm)
01:45 Hekimoğlu(Tekrar)
03:45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
ulusal.com.tr
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