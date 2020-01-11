Bugün Show TV yayın akışı... 11 Ocak Cumartesi günü Show TV ekranlarında ne olacak? Kuzey Yıldızı yayınlanacak mı?
11 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışında neler var? Show TV Cumartesi günü ne izlenir?
MEDYA 11.01.2020, 12:41
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda(Tekrar)
08:15 Hayat Güzeldir(Yeni Bölüm)
10:00 Cumartesi Sürprizi(Canlı)
13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu(Tekrar)
14:00 Beyoğlu Güzeli(Yerli Sinema)
16:15 Her Şey Mümkün(Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber(Canlı)
20:00 İntikam(Yabancı Sinema)
22:15 Maksimum Tehlike(Yabancı Sinema)
00:15 İntikam(Yabancı Sinema)(Tekrar)
02:15 Maksimum Tehlike(Yabancı Sinema)(Tekrar)
04:00 Cumartesi Sürprizi(Tekrar)
ulusal.com.tr
11°
açık
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