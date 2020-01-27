Bugün Show TV yayın akışı... 27 Ocak Pazartesi Show TV ekranlarında ne olacak? Çukur yeni bölüm mü?
Bu akşam Show TV'de ne olacak? Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı?
MEDYA 27.01.2020, 14:52
06:00 Kuaförüm Sensin(Tekrar)
08:00 Kendine İyi Bak(Yeni Bölüm)
09:30 Zahide Yetiş'le(Canlı)
12:30 Kuaförüm Sensin(Yeni Bölüm)
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)
18:45 Show Ana Haber(Canlı)
20:00 Çukur(Yeni Bölüm)
00:15 Ramo(Tekrar)
02:45 Zemheri(Tekrar)
05:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)
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