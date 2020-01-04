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Bugün Show TV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü Show TV ekranlarında ne olacak?

4 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışında neler var? Show TV Cumartesi günü ne izlenir?

MEDYA 04.01.2020, 11:41
Bugün Show TV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü Show TV ekranlarında ne olacak?

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda(Tekrar)

08:15 Hayat Güzeldir(Yeni Bölüm)

10:00 Cumartesi Sürprizi(Canlı)

13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu(Tekrar)

14:15 Kalbimin Efendisi(Yerli Sinema)

16:30 11 Eylül(Yabancı Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber(Canlı)

20:00 Ölümcül Kuş(Yabancı Sinema)

21:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)

00:45 Ölümcül Kuş(Yabancı Sinema)(Tekrar)

02:15 Çukur(Tekrar)

04:30 Cumartesi Sürprizi(Tekrar)


ulusal.com.tr

#Show TV yayın akışı #4 Ocak Cumartesi günü Show TV #Kalbimin Efendisi #Ölümcül Kuş #11 Eylül
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