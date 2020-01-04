Bugün Show TV yayın akışı... 4 Ocak Cumartesi günü Show TV ekranlarında ne olacak?
4 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışında neler var? Show TV Cumartesi günü ne izlenir?
MEDYA 04.01.2020, 11:41
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda(Tekrar)
08:15 Hayat Güzeldir(Yeni Bölüm)
10:00 Cumartesi Sürprizi(Canlı)
13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu(Tekrar)
14:15 Kalbimin Efendisi(Yerli Sinema)
16:30 11 Eylül(Yabancı Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber(Canlı)
20:00 Ölümcül Kuş(Yabancı Sinema)
21:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)
00:45 Ölümcül Kuş(Yabancı Sinema)(Tekrar)
02:15 Çukur(Tekrar)
04:30 Cumartesi Sürprizi(Tekrar)
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