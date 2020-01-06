Bugün SHOW TV yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi SHOW TV ekranlarında ne olacak? Bu akşam Çukur yayınlanıyor mu?
Bu akşam Show TV'de ne olacak? Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı?
MEDYA 06.01.2020, 13:47
06:00 Kuaförüm Sensin(Tekrar)
08:00 Kendine İyi Bak(Yeni Bölüm)
09:30 Zahide Yetiş'le(Canlı)
12:30 Kuaförüm Sensin(Yeni Bölüm)
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)
18:45 Show Ana Haber(Canlı)
20:00 Tehlikeli Yürüyüş(Yabancı Sinema)
22:30 Çukur(Tekrar)
01:45 Tehlikeli Yürüyüş(Yabancı Sinema)
03:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)
05:45 Kuaförüm Sensin(Tekrar)
ulusal.com.tr
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