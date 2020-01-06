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Bugün SHOW TV yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi SHOW TV ekranlarında ne olacak? Bu akşam Çukur yayınlanıyor mu?

Bu akşam Show TV'de ne olacak? Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı?

MEDYA 06.01.2020, 13:47
Bugün SHOW TV yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi SHOW TV ekranlarında ne olacak? Bu akşam Çukur yayınlanıyor mu?

06:00 Kuaförüm Sensin(Tekrar)

08:00 Kendine İyi Bak(Yeni Bölüm)

09:30 Zahide Yetiş'le(Canlı)

12:30 Kuaförüm Sensin(Yeni Bölüm)

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)

18:45 Show Ana Haber(Canlı)

20:00 Tehlikeli Yürüyüş(Yabancı Sinema)

22:30 Çukur(Tekrar)

01:45 Tehlikeli Yürüyüş(Yabancı Sinema)

03:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)

05:45 Kuaförüm Sensin(Tekrar)

ulusal.com.tr

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