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Bugün Show TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı... Bu akşam Show TV'de ne var? 

9 Ocak Perşembe günü Show TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Show TV'de hangi diziler var? Güldür Güldür yeni bölüm mü?

MEDYA 09.01.2020, 14:16
Bugün Show TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı... Bu akşam Show TV'de ne var? 

06:00 Kuaförüm Sensin(Tekrar)

08:00 Kendine İyi Bak(Yeni Bölüm)

09:30 Zahide Yetiş'le(Canlı)

12:30 Kuaförüm Sensin(Yeni Bölüm)

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)

18:45 Show Ana Haber(Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show(Tekrar)

00:00 Çukur(Tekrar)

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk(Tekrar)

05:30 Kuaförüm Sensin(Tekrar)


ulusal.com.tr

#9 Ocak Perşembe günü Show #Show TV yayın akışı #güldür güldür
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