Bugün Star TV yayın akışı... Star'da bugün neler var? Sefirin Kızı yeni bölüm mü?
Bugün Star TV'de ne var? 6 Ocak Pazartesi akşamı Star TV yayın akışı... Bu akşam Star'da ne var?
MEDYA 06.01.2020, 10:04
07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)
09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)
10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)
13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)
16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)
16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı(Özel Bölüm)
00:15 Çember(TV Sineması)
02:00 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
03:10 Cesur ve Güzel(Tekrar)
04:40 Kiralık Aşk(Tekrar)
ulusal.com.tr
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