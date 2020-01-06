banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Bugün Star TV yayın akışı... Star'da bugün neler var? Sefirin Kızı yeni bölüm mü? 

Bugün Star TV'de ne var? 6 Ocak Pazartesi akşamı Star TV yayın akışı... Bu akşam Star'da ne var?

MEDYA 06.01.2020, 10:04
Bugün Star TV yayın akışı... Star'da bugün neler var? Sefirin Kızı yeni bölüm mü? 

07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)

09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)

10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)

13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)

16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)

16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı(Özel Bölüm)

00:15 Çember(TV Sineması)

02:00 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)

03:10 Cesur ve Güzel(Tekrar)

04:40 Kiralık Aşk(Tekrar)

ulusal.com.tr

#Bugün Star #Star TV yayın akışı #Starda bugün neler var #Sefirin Kızı yeni bölüm mü
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P