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Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 11 Ocak Cumartesi günü ne var?

11 Ocak Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...

MEDYA 11.01.2020, 13:24
Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 11 Ocak Cumartesi günü ne var?

07:00 Sevgili Geçmiş(Tekrar)

10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)

12:00 Tülin Şahin ile Moda(Yeni Bölüm)

12:15 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)

14:30 Sefirin Kızı(Özel Bölüm)

18:45 Star Haber

20:00 Everest(Yabancı Sinema)

22:30 Everest(Yabancı Sinema)(Tekrar)

00:45 Sefirin Kızı(Tekrar)

03:30 Cesur ve Güzel(Tekrar)

05:50 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)


ulusal.com.tr

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