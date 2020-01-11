Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 11 Ocak Cumartesi günü ne var?
11 Ocak Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...
MEDYA 11.01.2020, 13:24
07:00 Sevgili Geçmiş(Tekrar)
10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)
12:00 Tülin Şahin ile Moda(Yeni Bölüm)
12:15 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
14:30 Sefirin Kızı(Özel Bölüm)
18:45 Star Haber
20:00 Everest(Yabancı Sinema)
22:30 Everest(Yabancı Sinema)(Tekrar)
00:45 Sefirin Kızı(Tekrar)
03:30 Cesur ve Güzel(Tekrar)
05:50 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P