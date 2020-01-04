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Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 4 Ocak Cumartesi günü ne var?

4 Ocak Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...

MEDYA 04.01.2020, 11:59 04.01.2020, 11:59
Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 4 Ocak Cumartesi günü ne var?

07:00 Sevgili Geçmiş(Tekrar)

10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)

12:00 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)

12:15 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)

14:00 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)

16:45 Ninja Kaplumbağalar(Yabancı Sinema)

18:45 Star Haber

20:00 Gizemli Adaya Yolculuk(Yabancı Sinema)

22:00 Çocuk(Tekrar)

03:00 Deccal 2(Yerli Sinema)

04:20 Cesur ve Güzel(Tekrar)


ulusal.com.tr

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