Bugün Star TV yayın akışı... Star TV'de 4 Ocak Cumartesi günü ne var?
4 Ocak Cumartesi günü Star TV'de neler var? Star TV yayın akışı...
MEDYA 04.01.2020, 11:59 04.01.2020, 11:59
07:00 Sevgili Geçmiş(Tekrar)
10:00 Burcu ile Hafta Sonu(Yeni Bölüm)
12:00 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)
12:15 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
14:00 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
16:45 Ninja Kaplumbağalar(Yabancı Sinema)
18:45 Star Haber
20:00 Gizemli Adaya Yolculuk(Yabancı Sinema)
22:00 Çocuk(Tekrar)
03:00 Deccal 2(Yerli Sinema)
04:20 Cesur ve Güzel(Tekrar)
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