Bugün Star TV yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma Star TV yayın akışı... Bu akşam Star TV'de hangi film var?
10 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Star TV'de hangi diziler var?
MEDYA 10.01.2020, 15:28
07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)
09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)
10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)
13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)
16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)
16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)
18:45 Star Haber
20:00 Warcraft(TV'de ilk)(Yabancı Sinema)
22:30 Warcraft(Yabancı Sinema)
00:45 Çocuk(Tekrar)
03:30 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
04:30 Cesur ve Güzel(Tekrar)
05:40 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
ulusal.com.tr
9°
parçalı az bulutlu
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