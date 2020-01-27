Bugün Star TV yayın akışında ne var? 27 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı... Bu akşam Star TV'de hangi dizi var? Sefirin Kızı yeni bölüm mü?
27 Ocak Pazartesi günü Star TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Star TV'de hangi diziler var?
MEDYA 27.01.2020, 14:58
07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)
09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)
10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)
13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)
16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)
16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı(Yeni Bölüm)
00:15 Babil(Tekrar)
03:00 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
04:00 Cesur ve Güzel(Tekrar)
05:20 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
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