Bugün Star TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Star TV yayın akışı... Bu akşam Star TV'de hangi film var?
9 Ocak Perşembe günü Star TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Star TV'de hangi diziler var?
MEDYA 09.01.2020, 14:27
07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)
09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)
10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)
13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)
16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)
16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)
18:45 Star Haber
20:00 Dağ 2(Yerli Sinema)
22:45 Dağ 2(Yerli Sinema)
01:30 Çember:Evimdeki Yabancılar(TV Sineması)
03:10 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)
03:10 Cesur ve Güzel(Tekrar)
05:20 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)
ulusal.com.tr
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