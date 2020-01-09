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Bugün Star TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Star TV yayın akışı... Bu akşam Star TV'de hangi film var? 

9 Ocak Perşembe günü Star TV ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün Star TV'de hangi diziler var?

MEDYA 09.01.2020, 14:27
Bugün Star TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe Star TV yayın akışı... Bu akşam Star TV'de hangi film var? 

07:00 Mesut Yar ile Bugün(Canlı)

09:30 Sevdim Seni Bir Kere(Yerli Dizi)(Tekrar)

10:45 Çocuk(Yerli Dizi)(Tekrar)

13:30 Gerçeğin Peşinde(Yeni Bölüm)

16:30 En Güzel Bölüm(Yeni Bölüm)

16:45 Sevdim Seni Bir Kere(Yeni Bölüm)

18:45 Star Haber

20:00 Dağ 2(Yerli Sinema)

22:45 Dağ 2(Yerli Sinema)

01:30 Çember:Evimdeki Yabancılar(TV Sineması)

03:10 Sevdim Seni Bir Kere(Tekrar)

03:10 Cesur ve Güzel(Tekrar)

05:20 Benim Tatlı Yalanım(Tekrar)


ulusal.com.tr

#star #star yayın akışı #9 Ocak Perşembe Star TV
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