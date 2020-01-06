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Bugün TRT 1 yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi TRT 1 ekranlarında ne olacak? Vuslat yeni bölüm mü?

6 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında ne yayınlanacak? Vuslat yeni bölüm mü? Kalandar Soğuğu saat kaçta yayınlanacak?

MEDYA 06.01.2020, 13:41
Bugün TRT 1 yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi TRT 1 ekranlarında ne olacak? Vuslat yeni bölüm mü?

06:05 Benim Adım Melek

09:15 Baba Candır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat(Yeni Bölüm)

23:50 Ev Sineması "Kalandar Soğuğu"

02:10 Aileler Yarışıyor

03:40 Seksenler

04:30 İncir Ağacı

05:20 İyilik Kulübü

ulusal.com.tr

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