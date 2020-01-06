Bugün TRT 1 yayın akışı... 6 Ocak Pazartesi TRT 1 ekranlarında ne olacak? Vuslat yeni bölüm mü?
6 Ocak Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında ne yayınlanacak? Vuslat yeni bölüm mü? Kalandar Soğuğu saat kaçta yayınlanacak?
MEDYA 06.01.2020, 13:41
06:05 Benim Adım Melek
09:15 Baba Candır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat(Yeni Bölüm)
23:50 Ev Sineması "Kalandar Soğuğu"
02:10 Aileler Yarışıyor
03:40 Seksenler
04:30 İncir Ağacı
05:20 İyilik Kulübü
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P