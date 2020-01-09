Bugün TRT 1 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı... 3'te 3 Tarih yeni bölüm mü?
9 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün TRT 1'de hangi diziler var?
MEDYA 09.01.2020, 12:37
05:30 Şampiyon
08:30 Baba Candır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 3'te 3 Tarih(Yeni Bölüm)
23:00 Tutunamayanlar
00:50 Vuslat
03:30 İncir Ağacı
ulusal.com.tr
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