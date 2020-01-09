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Bugün TRT 1 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı...  3'te 3 Tarih yeni bölüm mü?

9 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün TRT 1'de hangi diziler var?

MEDYA 09.01.2020, 12:37
Bugün TRT 1 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TRT 1 yayın akışı...  3'te 3 Tarih yeni bölüm mü?

05:30 Şampiyon

08:30 Baba Candır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 3'te 3 Tarih(Yeni Bölüm)

23:00 Tutunamayanlar

00:50 Vuslat

03:30 İncir Ağacı


ulusal.com.tr

#TRT 1 yayın akışı #Perşembe TRT 1 yayın akışı #9 Ocak Perşembe TRT 1 #3te 3 Tarih #incir ağacı
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