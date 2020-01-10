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Bugün TV8 yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma TV8 yayın akışı... Bu akşam TV8'de hangi filmler var? 

10 Ocak Cuma günü TV8 ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün TV8'de hangi filmler var?

MEDYA 10.01.2020, 16:13
Bugün TV8 yayın akışında ne var? 10 Ocak Cuma TV8 yayın akışı... Bu akşam TV8'de hangi filmler var? 

07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)

08:00 8'de Bugün(Canlı)

09:30 Gel Konuşalım(Canlı)

11:45 Doya Doya Moda(Tekrar)

12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)

20:00 Ailecek Şaşkınız(Yerli Sinema)

22:00 Ekşi Elmalar

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular(Yeni Bölüm)

01:30 Doya Doya Moda(Tekrar)

03:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım


ulusal.com.tr
 

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