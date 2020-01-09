Bugün TV8 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TV8 yayın akışı... Bu akşam TV8'de hangi film var?
9 Ocak Perşembe günü TV8 ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün TV8'de hangi diziler var?
MEDYA 09.01.2020, 15:20
07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)
08:00 8'de Bugün(Canlı)
09:30 Gel Konuşalım(Canlı)
12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)
12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)
19:00 Annemin Yarası
21:00 Deliormanlı
23:15 Eser Yenenler Show(Yeni Bölüm)
01:30 Doya Doya Moda(Tekrar)
03:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
ulusal.com.tr
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