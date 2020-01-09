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Bugün TV8 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TV8 yayın akışı... Bu akşam TV8'de hangi film var? 

9 Ocak Perşembe günü TV8 ekranlarında ne yayınlanacak? Bugün TV8'de hangi diziler var?

MEDYA 09.01.2020, 15:20
Bugün TV8 yayın akışında ne var? 9 Ocak Perşembe TV8 yayın akışı... Bu akşam TV8'de hangi film var? 

07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)

08:00 8'de Bugün(Canlı)

09:30 Gel Konuşalım(Canlı)

12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)

12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)

19:00 Annemin Yarası

21:00 Deliormanlı

23:15 Eser Yenenler Show(Yeni Bölüm)

01:30 Doya Doya Moda(Tekrar)

03:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım


ulusal.com.tr

#tv8 yayın akışı #tv8 perşembe
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